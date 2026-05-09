俳優の結木滉星（31）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、最新ショットを披露した。「みんなGWはなにしたのー？？」と書き出すと、白のキャップ、シルバーのジャンパー姿でドリンクを飲むショットを披露した。結木は23年4月放送のフジテレビ系「ネプリーグSP」に出演した際に、サッカー日本代表の三笘薫の兄であることが明かされていた。またNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」に織田信長の三男・織田信孝役で出演すること