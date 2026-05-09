京都府立丹後郷土資料館（宮津市）が、丹後ちりめんを織る際に使われた昭和初期の半木（はんもく）製織機を復元している。半木は半分が木材で、もう半分は金属でできた動力式の力織機。織機調整の技術者らが収蔵庫に分解されて保存されていた部品の組み立てに奮闘している。【写真】復元作業が進む半木製織機同館はリニューアル工事に伴い、京丹後市丹後町の保管施設に収蔵品の一部を一時的に移動した。整理作業の中で、半木の力織