1月はお正月、2月は節分にバレンタインと、季節ごとにさまざまなイベントがやってきます。では、5月と6月に続けてやってくるのは？「母の日」「父の日」とパッと答えられる人はどれくらいいるでしょう。ママスタコミュニティに、このふたつのイベントを「いっそ廃止にしてほしい」という投稿がありました。投稿者さんの場合は実親に催促されるのが嫌なのだとか。「感謝を表すプレゼント！」商業目的のアピールがウザい母の日父の