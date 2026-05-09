『渡る世間は鬼ばかり』や『肝っ玉かあさん』など数々のホームドラマを世に送り出してきた世界最高齢の現役プロデューサー・石井ふく子さん（99）。現在、生誕百年記念と銘打たれた舞台『明日の幸福』の演出を手掛けているが、なぜここまで“家族の物語”にこだわりつづけるのか。その背景にある想いと戦争体験、そして昨年話題になった山田洋次監督との“計191歳タッグ”など、仕事観についても話を聞いた。(前