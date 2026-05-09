＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第3ラウンドが進行している。全体第1組の天本ハルカ、宮澤美咲、青木瀬令奈が午前9時25分にスタートし、それぞれパーで滑り出した。このあと選手たちが続々とコースへ飛び出していく。【ライブフォト】高身長からドーン！飛ばし屋アマの豪快スイング昨季の下部ステップ・アップ・