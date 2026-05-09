＜エストレージャ・ダム・カタルーニャ選手権 2日目◇8日◇レアル・クラブ・デ・ゴルフ・エル・プラット（スペイン）◇7347ヤード・パー71＞DPワールド（欧州）ツアーは第2ラウンドは終了した。〈連続写真〉松山英樹のスイングのポイントは大きなトップ?日本勢は3人が出場している。日本勢トップの8位から出た桂川有人は、1イーグル・2バーディ・1ボギー・1ダブルボギー「71」のラウンド。トータル6アンダーの13位タイに後退した。