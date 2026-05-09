新潟県村上市では5月8日朝、初夏の風物詩とも言われる新茶の摘み取りが始まりました。生産者は今年も順調に育ち、甘みと渋みのバランスの良い味わいになっていると太鼓判を押しています。 村上市でお茶を製造販売する老舗『常盤園』が管理する茶畑。 【氏田陽菜アナウンサー】 「午前8時すぎの村上市。ひんやりとした空気の中、新茶の茶摘みが始まりました。新芽からは青々しく爽やかな香りがします」 4月、気温が低い日