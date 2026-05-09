認知症になったら入院費の支払いが困難に？ 日本にある５００兆円の資産が凍結されてしまう…？ 【グラフで見る】もうすぐ５００兆円超え！？凍結リスク抱える「認知症・軽度認知障がい高齢者」の保有資産 ２０３０年、認知症・軽度認知障害の高齢者の保有資産は約５３３兆円になると推計されていますが、本人に「判断能力」がないと判断されると資産を預ける口座が取引停止になるおそれがあるというのです。 もしそうな