送検のため福島県警郡山署を出る若山哲夫容疑者を乗せた車＝9日午前磐越自動車道でマイクロバスを運転中に衝突事故を起こし、新潟市の北越高の男子生徒1人を死亡させるなどしたとして、福島県警は9日、自動車運転処罰法違反（過失致死傷）の疑いで逮捕した無職若山哲夫容疑者（68）＝新潟県胎内市＝を送検した。福島県警によると、バスにはドライブレコーダーが搭載されていなかった。現場は緩やかな右カーブで、目立ったブレ