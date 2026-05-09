外務省＝東京・霞が関【ワシントン共同】日本、米国、オーストラリア、インドが4カ国の協力枠組み「クアッド」の外相会合を今月下旬にインドの首都ニューデリーで開く方向で調整していることが分かった。複数の外交筋が8日、明らかにした。クアッド外相会合が開かれれば、昨年7月に米ワシントンで実施して以来となる。重要鉱物資源の中国依存低下などが議題となる見通し。クアッドは昨年にインドで首脳会合を開く予定だったが