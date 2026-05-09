お笑い芸人・トンツカタン森本が“店長”として良品を厳選する、YouTube上の秘密のセレクトショップ「大人の良品店」チャンネルが8日にオープンした。【動画】トリオ解散直後…運営に翻弄されるトンツカタン森本同チャンネルは、独自の背景を持ち、まだ広く知られていない“語られるべき良品”を、店長自らが実際に試しながら忖度なしに判定していく「検証型コマースチャンネル」。記念すべき初回ゲストとしてスパイシーガー