【モデルプレス＝2026/05/09】千葉・幕張メッセにて8日から10日にかけて、Kカルチャ―フェスティバル「KCON JAPAN 2026」が開催された。ここでは8日に行われた「M COUNTDOWN STAGE」の様子をまとめる。【写真】「KCON」初登場のデビューして間もないアイドル◆KCON「Mカ」1日目にINI・TWSら登場8日公演には、DXTEEN（ディエックスティーン）、Hearts2Hearts（ハーツトゥハーツ）、EVNNE（イブン）、KISS OF LIFE（キスオブライフ）