歌手の小柳ルミ子さん（73）が2026年5月3日、自身のインスタグラムを更新。抜群のスタイルが際立つ衣装ショットを披露した。ショーパンを合わせた「ルミコーデ」小柳さんは、「『ルミコーデ』」と切り出し、デニムジャケットとショートパンツを合わせたコーデでポーズをとるショットを投稿した。「こう言うバラエティーでしか着れないショーパンにGジャンのルミコーデにしてみました」とコーデについて説明していた。インスタグラ