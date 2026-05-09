発達障害は複数の症状が併存することも多い。「二次障害」と言われる精神疾患を発症してしまう要因とは？ 併存症を抱えやすいのも特徴のひとつ 発達障害は、複数の症状が重複することが少なくなくありません。特に「自閉スペクトラム症（ＡＳＤ）」は、他の発達障害と併存しやすいことがわかっており、約88％が少なくともひとつ以上の他の症状を併発しているというデータもあります。 また、中度～最重度の「知