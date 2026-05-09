認知症の人は家にいるのに帰りたくなる…居心地のよい場所を求めてさまよう不安の霧の中の世界とは ここより居心地のよい場所を求めてさまよう不安の霧の中の世界 ○エピソード 認知症のある父は、自宅にいるのに「家に帰る」と出ていこうとします。「新築して20年も住んでいる家じゃないの」と話しても、「ここは自分の家じゃないから帰る！」と聞きません。 【あるある行動】家にいるのにそわそわして「帰る」と出