北極圏クルーズで相次いだ感染事例により、この感染例は少ないものの致命的なウイルスについて、人々は情報を求めて奔走している。ここ数日、世界は大西洋上を航行中のクルーズ船で発生したハンタウイルスの集団感染を見守ってきた。現在、その船にはおよそ100人の乗客が乗っている。世界保健機関（WHO）によれば、この感染例は少ないものの、致死率の高いウイルスによって、これまでに5人が発症し、3人が死亡している。確認されて