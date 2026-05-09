目と手で共同作業をする力が育つ「リングとおし」や「ひもとおし」の作り方 リングとおし 推奨年齢1歳半～あそび制作 おうち de モンテッソーリ 木製リングをアクリル絵の具で塗り、よく乾かしてから使います。あそぶさいは口頭で説明せず、大人が手本を見せるだけでかまいません。そうすることで子どもの観察力が養われます。 この力が伸びる！ 慎重さや指先の使いかたが身につき、目と手を