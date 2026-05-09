◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月９日、美浦トレセン前走のクロッカスＳでリステッド初勝利を挙げたオルネーロ（牡３歳、美浦・宮田敬介厩舎、父サトノダイヤモンド）は、Ｂダートコースをゆったりと流して最終調整した。張りのある馬体が目を引き、出来は上々だ。宮田調教師は「体つきは過去イチくらい良くて、筋肉の張りもいいです」と体調の良さに太鼓判を押した。課題