歌舞伎俳優の市川染五郎が主演する舞台「ハムレット」（東京・日生劇場で３０日まで）が９日に初日を迎える。人間の苦悩を描いたシェイクスピア劇「ハムレット」を世界で活躍する演出家のデヴィッド・ルヴォー氏が現代的に演出。デンマーク王子・ハムレットを演じる染五郎は「１か月の稽古で魂を吹き込んできたハムレットがようやく初日を迎えます。お客様が入って、初めて作品に命が吹き込まれる」。稽古の日々は「ルヴォーさ