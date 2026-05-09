◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月９日、美浦トレセン前走のニュージーランドＴは２着で、Ｇ１初制覇を狙うロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は、Ｗコースを軽めのキャンターで流して最終調整を済ませた。落ち着いた雰囲気で馬場から引き上げてきて、心身が充実している様子だ。初コースについて辻調教師は「中山は競馬の場所とわかってい