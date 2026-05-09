◆米大リーグレンジャーズ―カブス（８日、米テキサス州アーリントン＝グローブライフフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が８日（日本時間９日）、敵地・レンジャーズ戦に「５番・右翼」でスタメン出場し、１点をリードした４回無死一塁の２打席目に、出場した試合では３試合ぶりの本塁打となる７号２ランを放った。初回２死一塁の１打席目はフルカウントから四球で出塁。１点をリードした４回無死一塁の２打席目も