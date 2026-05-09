◆第３１回ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１（５月１０日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月９日、美浦トレセン前走の報知杯フィリーズレビューで重賞初勝利を飾ったギリーズボール（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父エピファネイア）は、Ｂダートコースをじっくりと約２周して最終調整を済ませた。素軽い脚さばきで、ほどよく気合が乗った雰囲気だった。岡田助手は「入厩してからもテンションは落ち着いていますし、今週は（西塚）