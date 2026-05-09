◆米大リーグブルージェイズ―エンゼルス（８日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が８日（日本時間９日）、本拠地・エンゼルス戦に「４番・三塁」で先発出場。０―０の３回１死一、二塁で迎えた第２打席に先制の中前適時打を放ってメジャー最長となる７試合連続安打を記録すると、４回の守備では無死一塁でトラウトの打球速度１０５・２マイル（約１６９・３キロ）