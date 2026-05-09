新型コロナウイルス感染症の位置付けが、季節性インフルエンザなどと同じ「５類」に移行してから８日で３年となった。今後の感染症の流行を見越し、九州の大学でもウイルスなどの研究が進む。コロナ禍を機に警戒感は高まっており、関係者は「次の危機」への備えを急いでいる。（中村直人）高い致死率１日、長崎市中心部の長崎大坂本キャンパスにある研究室。「ウイルスの性質を調べたり、薬が効くかを確かめたりする実験を行っ