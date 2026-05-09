5月3日、アメリカ・ニュージャージー州で走行中のトラックに低空飛行していた航空機が接触する事故が発生した。【映像】低空飛行の航空機がトラックに衝突する瞬間映像には、道路を走行するトラックに航空機がぶつかり、フロントガラスが大破する瞬間が映っている。航空機に搭乗していた乗客221人と乗務員10人にケガはなく、トラックの運転手は軽傷を負った。国家運輸安全委員会が、この事故の原因を調査し30日以内に公表