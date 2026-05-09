北朝鮮の金正恩総書記はロシアの戦勝記念日にあわせて、プーチン大統領に祝電を送り、「いつも、あなたと共にある」と結束をアピールしました。ロシアでは9日が第二次世界大戦の戦勝記念日で、金正恩総書記はこの日にあわせ、プーチン大統領に祝電を送りました。この中で、金総書記はロシアとの間で結んでいる包括的戦略パートナーシップについて、「最も重視し、進化、発展をさせたい」と強調しました。さらに、両国間の条約につ