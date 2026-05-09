ポートランド・トレイルブレイザーズの新HC（ヘッドコーチ）候補として、元NBA選手のジャレッド・ダドリー（元ロサンゼルス・レイカーズほか）を含む2名が面接を受けた模様。現地メディア『HoopsHype』のマイケル・スコット記者が報じている。 ダドリーは2007年から2021年まで、NBAで14シーズンにわたってプレー。2020年にはレブロン・ジェームズとともにロサンゼ