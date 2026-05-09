“ハードコアJ-POPバンド”the bercedes menzが、メジャー1stアルバム『weapons』のリリースを記念したリリースパーティ『PRINTED HEAVEN』を東京と大阪で開催する。 （関連：宇多田ヒカル、Snow Man、BE:FIRST、クリープハイプ、千葉雄喜、THE RAMPAGE……注目新譜6作をレビュー） リリースパーティは2公演ともツーマン形式での開催に。7月5日に大阪 心斎橋AN