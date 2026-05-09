開催：2026.5.9 会場：グレートアメリカン・ボールパーク 結果：[レッズ] 0 - 10 [アストロズ] MLBの試合が9日に行われ、グレートアメリカン・ボールパークでレッズとアストロズが対戦した。 レッズの先発投手はニコラス・ロドロ、対するアストロズの先発投手はマイケル・バローズで試合は開始した。 2回表、7番 ザック・デゼンゾ 4球目を打ってライトスタンドへのツーラン