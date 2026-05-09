日本政府は先月21日に「防衛装備移転三原則」の運用指針を改定し、殺傷能力のある武器の輸出を容認することを決定した。【関連】なぜ高市首相は支持されるのか。韓国が読み解く「タカイチ・シンドローム」2014年の第2次安倍晋三内閣において、救難・輸送・警戒・監視・掃海（機雷除去）の「非戦闘5類型」に限定して武器輸出を条件付きで認める「防衛装備移転三原則」を発表してから12年ぶりに、武器輸出の制限が事実上撤廃された。