米国のトランプ大統領はこのほど、あるイベントの中で、自分の経営するホテルでは価格やその他の理由で中国製品を買わざるを得ないことが多いと述べた。なぜ買うのか？トランプ・オーガナイゼーションの傘下には国際的なホテルが複数あり、現在はニューヨーク、シカゴ、ラスベガスなどでトランプ・インターナショナル・ホテルも運営している。さらにゴルフ場を併設したリゾートホテルも多数運営している。中級・高級ホテルの開業と