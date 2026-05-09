11種20匹のワンちゃんたち 亀山真依アナウンサー「笑みがこぼれてしまいます。かわいいの大渋滞。今日来ているのは4月にオープンしたばかり、ゆめタウン光の森南館の1階にある『いぬカフェRio』です」 【写真を見る】赤ちゃんわんこの“モフモフ天国” ゴールデンウィーク明けで少し憂鬱な気分を吹き飛ばす、幸せな空間をご紹介します。 店内で猫と触れ合える猫カフェはよく聞きますが、犬カフェはあ