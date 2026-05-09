ドジャースは8日（日本時間9日）、タイラー・グラスノー投手（32）を腰のけいれんにより、負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。グラスノーは6日（同7日）のアストロズ戦に先発も腰痛で2回の投球練習中に緊急降板していた。この日のブレーブス戦の試合前会見でロバーツ監督は「MRIを受けたが大きな問題は見つからなかった。数日、様子を見る」と語っていたが、IL入りと急転した。今季は7試合に登板し3勝0敗、防御率2・72