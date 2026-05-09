9日深夜放送のTBS系「バース・デイ」（深夜0・58）は、陸上男子100メートル・胗田大輝（22）に密着。挫折と苦悩を乗り越え、家族の支えを糧に再起を誓う若きスプリンターの姿を追った。胗田はこの4月から社会人として新たなスタートを切った。昨年は追い風参考ながら2度の9秒台をマーク。さらにセイコーゴールデングランプリでは、元世界王者のクリスチャン・コールマンを破り優勝するという快挙を成し遂げ、一躍