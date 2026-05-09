元AKB48で女優の前田敦子（34）が9日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「OOTD」と書き出した前田。モノトーンの大人なカジュアルコーデをアップした。ファンからは「とても美しいです」「私服、素敵ですね！」「おしゃれでめちゃくちゃ可愛い」「3枚目のあっちゃん笑顔が可愛すぎる」「めっちゃ好きなコーデ」「天使だね」などのコメントが寄せられた。