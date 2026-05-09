東京メトロによりますと、地下鉄有楽町線と副都心線は、午前9時26分ごろに氷川台駅で発生した人身事故の影響で、和光市駅と氷川台駅の上下線で運転を見合わせています。この影響で、有楽町線と副都心線は小竹向原駅で折り返し運転を行っているということです。運転再開は、午前11時ごろを見込んでいるということです。