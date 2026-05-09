ロサンゼルス・ドジャースは現地時間8日、タイラー・グラスノー投手（32）が腰の痙攣により15日間の負傷者リストに入ることを発表。代わって右腕ポール・ガベース投手（25）が昇格している。グラスノーは現地6日（日本時間7日）の敵地アストロズ戦に先発登板するも、2回開始前の投球練習中に腰の違和感を訴えて緊急降板。今季は開幕から7登板で3勝0敗、防御率2.72と好スタートを切っていた。デーブ・ロバーツ監督は8日（日本