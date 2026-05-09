ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は８日（日本時間９日）の本拠地でのブレーブス戦前の会見で左肩の疲労で開幕前から負傷者リスト（ＩＬ）に入っているドジャースのブレーク・スネル投手（３３）が９日（同１０日）のブレーブス戦に先発でメジャー復帰すると明かした。当初、先発予定だった佐々木朗希投手（２４）は１１日（同１２日）のジャイアンツ戦に回る見込みだ。地元紙カリフォルニア・ポスト（電子版）が「複数の情報