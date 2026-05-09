Image: コロナ 無骨さの中にハイテクが。5月、窓を開ければ心地よい風がやってきて、キャンプや車中泊も快適な季節になりましたよね！でも、うかうかしているとあっという間に灼熱の夏になっちまうのが、昨今の日本の辛み。こんな灼熱の中、寝られるか！みたいな話にすぐになってきます。そんな夏キャン地獄問題、テクノロジー（電気）があれば解決できます。ポータブルエアコンの出番です。