村神様がメジャー史上初の偉業を達成した。ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）は８日（日本時間９日）に本拠地シカゴでのマリナーズ戦に「２番・一塁」で先発出場し、初回に３試合ぶりの本塁打となる１５号を放った。レート・フィールドがいきなりどよめいた初回一死無走者、右腕ハンコックのカウント１ボールからの２球目、ほぼ真ん中の９５・４マイル（約１５３・５キロ）のシンカーをバットでこするように逆方向に打