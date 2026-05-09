庭に入り込んで遊ぶ近所の子供たち。知人が親に注意しに行くと、驚くべき言葉が返ってきました。知人から聞いたお話を紹介します。 新興住宅地に家を建てる 私は50代の主婦です。住んでいるのは新興住宅地で、私たちも数年前に家を建てたばかりでした。我が家の数軒となりでも新築工事が始まり、新しい住人が引っ越してくることに。 その家族は30代くらいの若い夫婦と、小学校低学年の男の子2人の4人家族でした。引っ越し