BTSがメキシコのクラウディア・シェインバウム大統領と面会、大統領官邸からの挨拶を一目見ようと、5万人超のファンが詰めかけた。官邸にほど近いメキシコシティのソカロ広場には、6日早朝からファンが集まり、BTSのヒット曲の数々を歌ったり、メンバーの名前を叫ぶ姿が見られた。 【写真】ワールドツアーをスタートさせたＢＴＳ シェインバウム大統領とおよそ40分にわたり対談した後、BTSのメンバ&