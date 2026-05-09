岡崎紗絵 日本テレビ系で7月にスタートする土曜ドラマ『告白-25年目の秘密一』のヒロイン役を、俳優の岡崎紗絵が務めることが決定した。大手化粧品会社の役員兼、「商品企画室」部長・野瀬麻里子を演じる。本作は、松村北斗演じる主人公・雪村爽太が、幼い頃に出会った女性に25年間片想いを続ける姿を描くラブサスペンスだ。本作のテーマは、愛と執着の狭間。主人公の爽太は、岡崎演じる野瀬麻里子に対し、四半世紀