女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子が、９日までにインスタグラムを更新。最新ショットを公開した。白のノースリーブに黒のボトムス、黒いバッグを合わせたコーディネート姿を披露した百田。丈の短いトップスからはウエストがチラリ。髪をまとめ、前髪はセンターで分けたスタイルで、クールな表情が別人のようだ。この投稿にフォロワーからは「ドキッとした」「あまりにも良い女すぎてどうしよう」「