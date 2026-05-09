43位の久常涼＝8日（AP＝共同）米男子ゴルフのトゥルーイスト選手権は8日、ノースカロライナ州シャーロットのクウェイルホロー・クラブ（パー71）で第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われ、久常涼は第2ラウンドで4バーディー、3ボギーの70で回り、通算1オーバー、143の43位となった。松山英樹は第2ラウンドで1バーディー、1ボギー、2ダブルボギーの75で、通算5オーバーの68位。任成宰（韓国）が通算9アンダーでトップに立っ