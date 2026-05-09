新潟・妙高市の上信越道にある新井パーキングエリアで、20台以上の車の窓ガラスが割れる被害が発生した。警察は強風で飛ばされた小石が原因とみて調べている。強風で小石が“飛散”車20台以上に被害窓ガラスが割れ、破片が飛び散った車内。行楽地から帰る男性：大きい道の駅があって立ち寄ったが、戻ってきたらこんな感じ。ついていない。新潟・妙高市の上信越道の新井パーキングエリアで4日、20台以上の車の窓ガラスが割れる被