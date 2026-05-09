歌い手 弱酸性が、自身最大規模のワンマンライブ『弱酸性 ONE MAN LIVE 2026「碧音-aone-」』を10月10日に開催する。 （関連：ロクデナシの歌に灯るあたたかさ素顔なき歌声が描く情景、3rdワンマンライブで辿り着いた『六花』の真髄） 弱酸性は2020年5月より“歌ってみた”動画の投稿を中心に活動をスタート。自身が参加したものを含む動画総再生回数は2000万回を突破しており、シンガーソングライター