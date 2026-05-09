全長43.8mアメリカの航空機メーカー、ボーイングは、同社で開発が進められている新型旅客機「737-10」が、ブレーキ性能テストを行ったと発表しました。同社によるとこのときのブレーキ温度は摂氏1371度に達したとのことです。同時に公開された写真では、主脚部分が摩擦熱で燃えている様子も確認できます。【写真】えっ…これが「もっともデカい737」驚愕テスト後の主脚です737-10は、ボーイングのロングセラー旅客機「737」シ