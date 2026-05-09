ホワイトソックスの村上宗隆が現地時間5月8日、本拠地でのマリナーズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、初回の第1打席で3試合ぶりとなる15号ソロを左越えに放ち、1点を先制した。【動画】逆方向へ豪快弾！村上宗隆、15号ソロは8カード連続初戦本塁打ヤンキースのアーロン・ジャッジに並び、本塁打数はメジャー全体トップに再び浮上した。打球速度106.2マイル（約170.9キロ）、飛距離380フィート（約116メートル）、角度32度を計