モデルのアンミカ（54）が8日、自身のインスタグラムを更新。美女との3ショットを公開し、反響を呼んでいる。アンミカは「先日、同じ事務所の9頭身の中条あやみちゃん、JWAVEでもお世話になった、たたずまいと声が癒やされ落ち着く玄理ちゃんとご飯に行って参りましたよ」とつづり、美女3人の豪華ショットを公開した。そして「天真爛漫でクルクルと表情が変わるあやみちゃん、顔が小さすぎるので私の50センチ前に出てもらいました